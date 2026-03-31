Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп поставил ультиматум союзникам США

Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна впредь не будет оказывать помощь в защите интересов стран, которые отказали поддержать американскую военную операцию против Ирана. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

По его словам, этим странам необходимо набраться смелости, поскольку им придется начать учиться защищать себя самостоятельно.

«США больше не будут рядом, чтобы помочь вам, точно так же, как вас не было рядом с нами», — написал американский лидер.

Трамп также напомнил о том, что Франция не позволила самолетам ВВС США, направляющимся в Израиль с военными грузами, пролетать над французской территорией. Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты запомнят то, как Франция отказала им в помощи.

До этого министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что американские военные самолеты, участвующие в конфликте с Ираном, не могут использовать воздушное пространство страны. Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана и призвал лидеров других европейских стран занять аналогичную позицию.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке должны быть завершены как можно скорее.

Ранее в Евросоюзе признались, что не понимают целей операции США против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!