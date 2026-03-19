В Евросоюзе признались, что не понимают целей операции США против Ирана

Johanna Geron/Reuters

Европейский союз (ЕС) не понимает целей операции США в Иране, заявила верховный представитель регионального содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее слова передает РИА Новости.

По словам дипломата, в ЕС обсуждалась возможность расширения операции Aspides в Красном море на Ормузский пролив. Однако страны — члены не изъявили такого желания, так как Вашингтон не консультировался с ними перед началом боевых действий.

«Мы не знаем, каковы цели этой войны. Также отсутствует правовая основа в международном праве для применения силы [Европейским союзом]», — отметила Каллас.

На прошлой неделе США призвали ряд государств, включая Францию и Великобританию, направить корабли в Ормузский пролив для восстановления судоходства. 16 марта министры иностранных дел стран ЕС провели заседание, по завершении которого Каллас заявила, что члены регионального содружества не готовы выполнить просьбу Вашингтона. Она подчеркнула, что конфликт на Ближнем Востоке не является «войной Европы».

Ранее в США пообещали запомнить отказ стран — членов НАТО помогать с Ираном.

 
