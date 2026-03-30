Испания закрыла воздушное пространство для самолетов США, участвующих в операции в Иране

Американские военные самолеты, участвующие в конфликте с Ираном, не могут использовать воздушное пространство Испании. Об этом заявила министр обороны страны Маргарита Роблес, передает «Интерфакс».

«Мы не разрешаем ни использование баз, ни, конечно же, использование испанского воздушного пространства для любых действий, связанных с войной в Иране», — сказала она.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана. Страна запретила американцам использовать свои военные базы для атаки на Иран и выслала танкеры Военно-воздушных сил США.

Ранее Иран объявил о самом мощном ударе по США и Израилю.