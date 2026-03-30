В Госдуме оценили предложение Зеленского по Пасхальному перемирию

Депутат Слуцкий: Зеленский не в состоянии адекватно оценить реальность
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский делает «взаимоисключающие» заявления, говоря о готовности Киева к пасхальному перемирию и при этом призывая Россию сдаться. Об в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат напомнил, что в 2025 году президент России Владимир Путин объявлял трехдневный режим прекращения огня в честь Пасхи, однако он неоднократно нарушался ВСУ.

«Сегодня же Зеленский, по сути, даже не скрывает, что «готовится к перемирию» с краплеными картами в рукаве. <…> Вероятность того, что террористический режим будет пытаться использовать дни перемирия как ширму для наращивания военного потенциала сбрасывать со счетов не стоит. Хотя на театр военных действий подобные конвульсии неонацистов вряд ли повлияют», — написал Слуцкий.

Депутат отметил, что Зеленский говорит о пасхальном перемирии и тут же предлагает России сдаться, поэтому он «не в состоянии адекватно оценить реальность». Слуцкий подчеркнул, что «победители не сдаются», и это «точно не про ВСУ».

30 марта Зеленский заявил, что готов прекратить огонь на Пасху. Он пояснил, что речь может идти о разных форматах перемирия — как полном, так и связанном с энергетической сферой.

В то же время Зеленский сказал, что не считает Украину проигравшей стороной и отметил, что «пусть Россия сдается», а Киев этого делать не будет. Кроме того, Зеленский в общении с журналистами сказал, что мирные переговоры не зашли в тупик, а «мяч теперь на стороне как США, так и России».

Ранее в Совфеде ответили на слова Зеленского о перемирии на Пасху.

 
Допплата за VPN, новый бункер Трампа и провал британского шпиона в Москве. Главное за 30 марта
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!