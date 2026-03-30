Зеленский допустил прекращение огня на Пасху

Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к прекращению огня на Пасху. Об этом сообщает «Интерфакс. Украина».

Он заявил, что Киев поддерживает любые варианты завершения конфликта, если при этом сохраняются достоинство и независимость государства.

Зеленский отметил, что речь может идти о разных форматах перемирия — как полном, так и связанном с энергетической сферой. Он добавил, что Украина готова к прекращению огня и в период пасхальных праздников.

Зеленский в то же время отказался считать Украину проигравшей стороной, призывая при этом организовать трехстороннюю встречу, чтобы продолжать движение по дипломатическому треку.

До этого Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине не состоятся ни при каких «паузаx» в боевых действиях — только после полного окончания конфликта. Тем самым он отверг сценарий голосования в период «временного перемирия», о котором говорил во время Мюнхенской конференции по безопасности. Чем руководствуется Зеленский и как на это реагируют в Москве и Вашингтоне — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине заявили о риске потери Зеленским контроля над системой власти.

 
