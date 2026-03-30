В Совфеде ответили на слова Зеленского о перемирии на Пасху

Сенатор Карасин: словам Зеленского о перемирии на Пасху верить нельзя
Заявлению украинского лидера Владимира Зеленского о готовности Киева пойти на перемирие на Пасху не стоит верить. Четыре года боевых действий показали, что России не стоит доверять Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Четыре с лишним года враждебных действий Киева (причем это не только на поле боя, но и в информационной сфере) и стремление добиться подрыва доверия к России всеми возможными методами заставляет нас, к сожалению большому, наверное, для интересов мира во всем мире не верить ничему, что заявляет Зеленский», — указал дипломат.

Карасин напомнил, что Зеленский «не принадлежит сам себе», поскольку «это игрушка в чужих руках – в частности, европейцев, Европейского Союза и НАТО».

Как отметил собеседник, не исключено, что украинский режим будет использовать перемирие на Пасху для того, чтобы «набирать очки» в сфере западного финансирования и поставок оружия ВСУ.

30 марта Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху и прекращению ударов по энергетике.

«Мы готовы к любым компромиссам, кроме компромиссов с нашим достоинством и суверенитетом», — сказал украинский лидер.

Ранее на Украине заявили о риске потери Зеленским контроля над системой власти.

 
