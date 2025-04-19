Путин объявил пасхальное перемирие. Украина согласия не дала

Пасхальное перемирие, объявленное Владимиром Путиным, начало действовать с 18:00 субботы, 19 апреля. Президент России призвал военнослужащих быть «крайне внимательными и собранными» и готовыми к ответу «в полном объеме», если Киев решит не соблюдать мораторий на удары. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей» и не дал своего согласия на прекращение огня.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с вечера субботы до полуночи 21 апреля.

«В ходе встречи в Кремле Верховный Главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля», — сообщил Кремль.

В Москве исходят «из того, что украинская сторона последует примеру» РФ. В противном случае российские военнослужащие будут готовы отразить возможные нарушения со стороны ВСУ и любые другие «агрессивные действия».

«Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренними являются готовность киевского режима и его желание да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров», — подчеркнул Путин.

«Мы со своей стороны к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента Дональда Трампа, наших китайских друзей, ... всех сторонников справедливого, мирного урегулирования», — добавил он.

Глава государства напомнил, что ранее Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по объектам энергетики. Поэтому ВС РФ в выходные дни должны быть «крайне внимательными и собранными» и готовыми к ответу «в полном объеме».

Минобороны России подчеркнуло, что перемирие будет действовать только при его соблюдении Украиной:

«Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом».

В Русской православной церкви уже заявили, что приветствуют пасхальное перемирие.

«Церковь всегда выступала за перемирия на фронте по случаю великих христианских праздников. С инициативой рождественского перемирия в 2023 году выступал Святейший Патриарх», — сказал зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Реакция Киева

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление Путина о пасхальном перемирии, заявил, что российский лидер в очередной раз хочет «поиграть с жизнями людей».

«Сейчас по территории Украины идет воздушная тревога», — пояснил он свои слова. Его слова были опубликованы до вступления перемирия в силу.

«Украинская ПВО и авиация уже начали работать, чтобы защитить страну. «Шахеды» в нашем небе — вот настоящее отношение Путина к Пасхе и к человеческой жизни», — добавил Зеленский, указав, что в 17:15 в небе были зафиксированы российские ударные беспилотники.

Украинский МИД отметил, что позиция страны остается четкой и последовательной.

«Еще в Джидде 11 марта мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней. Россия отказалась, и этот российский отказ Соединенным Штатам продолжается уже 39 дней. Россия в любой момент может согласиться на предложение о полном и безусловном прекращении огня сроком на 30 суток, которое уже с марта на столе», — заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь по всем направлениям», — заключил он.

Поздравления с Пасхой

На встрече в Кремле Путин также поручил начальнику генштаба ВС РФ Валерию Герасимову передать войскам поздравления с Пасхой и поблагодарить за службу Отечеству, самоотверженность и героизм.

«Хотел бы сегодня в преддверии Пасхи поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником. Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», — сказал Путин.

Кроме того, Путин поручил Герасимову доложить отдельно после завершения боевой работы по зачистке приграничных территорий Курской и Белгородской областей.

«По приграничью, по Курской, Белгородской областям, после завершения боевой работы по зачистке этой территории доложите отдельно», — обратился к Герасимову глава государства.