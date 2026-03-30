Украинский посол оценила визит депутатов Госдумы в США

В США якобы была «максимально негативная реакция» на визит депутатов Госдумы в Вашингтон, однако у Украины прошедшая встреча «не может не вызывать обеспокоенность». Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала в интервью Radio NV.

«Эти встречи проходили за пределами официальных помещений конгресса, в одном из аналитических центров — это как на «явочной квартире» или что-то в этом роде. У них не было доступа до официальных помещений, у них не было официальных встреч, они были неофициальные», — отметила посол.

Стефанишина подчеркнула, что Госдеп США также не привлекался для «легализации» пребывания депутатов Госдумы в Вашингтоне. При этом посол добавила, что и преуменьшать значимость визита не нужно, так как Россия считает его успешным.

27 марта в Вашингтоне состоялась первая за последние 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами конгресса США. Она произошла по инициативе члена нижней палаты конгресса США Анны Паулины Луны.

После переговоров Луна написала, что американские законодатели, осудившие встречу, находятся на проигравшей стороне истории. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что поездка была «очень полезной». Кроме того, Песков заявил, что депутаты Госдумы предоставят президенту России Владимиру Путину полную информацию о встрече.

Ранее в Госдуме призвали не ждать прорыва в отношениях России и США в ближайшее время.

 
Российских школьников захотели ежегодно проверять у психиатра. Что их там ждет и можно ли отказаться
