В Госдуме призвали не ждать прорыва в отношениях России и США в ближайшее время

Депутат Никонов: будущее отношений Росси и США зависит от конфликта на Украине

Будущее контактов России и Соединенных Штатов зависит от разрешения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов по итогам встречи депутатов с конгрессменами США, сообщает «Интерфакс».

По его оценке, «в целом» беседы с американскими парламентариями «были достаточно благожелательными». В то же время Никонов заявил, что не ожидает прорыва в двусторонних отношениях в ближайшее время.

«Будущее наших отношений в значительной степени зависит от того, как будет решаться вопрос с мирным урегулированием на Украине. Это проходило красной линией», — сказал Никонов.

Отдельно парламентарий отметил, что настроя на ужесточение конфронтации между сторонами не почувствовал.

27 марта в Вашингтоне состоялась первая за последние 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами американского конгресса. По словам российского посла Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Российская делегация сообщила, что обсуждались не только вопросы урегулирования украинского конфликта, но и налаживания отношений, включая культуру и спорт. Также рассматривается возможность визита американской делегации в Москву 9 мая.

Ранее Путин заявил, что Россия не отказывалась от восстановления отношений с Европой.