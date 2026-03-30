В США назвали наземное вторжение в Иран «стратегической катастрофой»

Дюрсо: наземное вторжение в Иран стало бы для США стратегической катастрофой

Вторжение американских наземных войск в Иран стало бы для США «стратегической катастрофой, моральным провалом и раной», от которой Штаты могут «никогда полностью не оправиться». Об этом в статье для издания The Hill написал бывший офицер ВМС США, обозреватель Джеймс Дюрсо.

По его словам, Иран «в четыре раза больше» Ирака, и там живет 90 млн человек, есть профессиональная армия, а также территория, «идеально подходящая» для партизанской войны против захватчиков. Ветеран подчеркнул, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) годами готовился к такому сценарию, поэтому введение наземных войск в страну привело бы к большим человеческим и финансовым потерям, которые «не оправданы».

«Вторжение в суверенное государство без непосредственной угрозы или мандата Совета Безопасности ООН уничтожило бы остатки американской легитимности. Россия и Китай получили бы бесценный пропагандистский подарок, вооружив Тегеран и подчеркнув американскую агрессию», – написал он.

Кроме того, считает Дюрсо, ввод войск еще сильнее повысит цены на нефть, а арабские партнеры США из-за этого могут сблизиться с Китаем, Индией и Россией. Внутри Ирана вторжение же может объединить народ вокруг режима, убежден обозреватель.

«У США есть реальные интересы на Ближнем Востоке. Мы должны защищать морские пути, сдерживать распространение ядерного оружия и поддерживать союзников. Но оккупация Ирана — это не защита и не сдерживание, а безрассудная авантюра, замаскированная под решимость», — отметил эксперт.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа столкнется с величайшей экономической катастрофой, если США введут наземные войска на территорию Ирана.

Также конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Джейк Очинклосс отметил, что проведение наземной операции США в Иране и захват острова Харк обернется для США затягиванием конфликта.

29 марта газета The Washington Post (WP) сообщила, что Пентагон готовится провести сухопутные операции в Иране. Также СМИ писали о прибытии на Ближний Восток 3,5 тысячи американских морпехов.

29 марта представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари заявил, что США ждет поражение, если они начнут наземную операцию в Иране.

Ранее Рубио рассказал о дипломатических контактах между США и Ираном.