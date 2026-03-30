Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

В США назвали наземное вторжение в Иран «стратегической катастрофой»

David Goldman/AP

Вторжение американских наземных войск в Иран стало бы для США «стратегической катастрофой, моральным провалом и раной», от которой Штаты могут «никогда полностью не оправиться». Об этом в статье для издания The Hill написал бывший офицер ВМС США, обозреватель Джеймс Дюрсо.

По его словам, Иран «в четыре раза больше» Ирака, и там живет 90 млн человек, есть профессиональная армия, а также территория, «идеально подходящая» для партизанской войны против захватчиков. Ветеран подчеркнул, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) годами готовился к такому сценарию, поэтому введение наземных войск в страну привело бы к большим человеческим и финансовым потерям, которые «не оправданы».

«Вторжение в суверенное государство без непосредственной угрозы или мандата Совета Безопасности ООН уничтожило бы остатки американской легитимности. Россия и Китай получили бы бесценный пропагандистский подарок, вооружив Тегеран и подчеркнув американскую агрессию», – написал он.

Кроме того, считает Дюрсо, ввод войск еще сильнее повысит цены на нефть, а арабские партнеры США из-за этого могут сблизиться с Китаем, Индией и Россией. Внутри Ирана вторжение же может объединить народ вокруг режима, убежден обозреватель.

«У США есть реальные интересы на Ближнем Востоке. Мы должны защищать морские пути, сдерживать распространение ядерного оружия и поддерживать союзников. Но оккупация Ирана — это не защита и не сдерживание, а безрассудная авантюра, замаскированная под решимость», — отметил эксперт.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа столкнется с величайшей экономической катастрофой, если США введут наземные войска на территорию Ирана.

Также конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Джейк Очинклосс отметил, что проведение наземной операции США в Иране и захват острова Харк обернется для США затягиванием конфликта.

29 марта газета The Washington Post (WP) сообщила, что Пентагон готовится провести сухопутные операции в Иране. Также СМИ писали о прибытии на Ближний Восток 3,5 тысячи американских морпехов.

29 марта представитель центрального штаба ВС Ирана «Хатам аль-Анбия» генерал-лейтенант Эбрахим Зольфагари заявил, что США ждет поражение, если они начнут наземную операцию в Иране.

Ранее Рубио рассказал о дипломатических контактах между США и Ираном.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!