Рубио рассказал о дипломатических контактах между США и Ираном

Обмен сообщениями между США и Ираном продолжается. Об этом в эфире телеканала ABC рассказал государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

«Как я и сказал, эти усилия (переговорные — «Газета.Ru») только начинаются. Туда и обратно передаются сообщения, ведутся некоторые переговоры, в том числе через посредников», — сказал он.

До этого газета The New York Times сообщила, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

