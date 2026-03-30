Европе предрекли крах экономики в случае наземной операции США в Иране

Европа столкнется с величайшей экономической катастрофой в истории в случае наземной операции США против Ирана. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич во время обращения к нации, передает ТАСС.

«Если начнется наземная атака на принадлежащие Ирану острова, наземная атака на Иран, мир, особенно Европа, столкнется с величайшей катастрофой в своей истории — энергетической и экономической», — заявил Вучич.

До этого стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует отправить сухопутные войска для захвата иранского острова Харк. Однако, Reuters со ссылкой на аналитиков сообщает, что эта операция подвергнет американских солдат большой опасности и лишь затянет конфликт.

Как следует из текста, ВС США, вероятно, «смогут относительно быстро захватить остров, но это не обязательно приведет к быстрому и решительному завершению войны, к которому стремится Трамп». По мнению экспертов, вторжение на остров приведет к затягиванию боевых действий, а не к «решающей победе».

Ранее стало известно, сколько иранцев мобилизованы на случай вторжения США.