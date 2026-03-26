Трамп продлил на год антироссийские санкции

Трамп продлил на год действие некоторых санкций против России
Президент США Дональд Трамп решил продлить действие антироссийских санкций, которые были введены после начала специальной военной операции ВС России на Украине и под предлогом якобы имевшего место «вмешательства» в американские выборы. Об этом свидетельствует уведомление, которое поступило в Федеральный реестр — сборник официальных документов американского правительства, передает ТАСС.

Кроме того, американский лидер продлил ограничения в отношении РФ, введенные еще в 2021 году. Поводом послужила якобы «вредоносная деятельность» России. Под этой формулировкой в Штатах обычно подразумевают якобы имевшее место вмешательство в выборы президента и «подрыв» демократических институтов в США, союзных и партнерских государствах, а также якобы проведение кибератак, направленных против американских структур.

26 марта президент России Владимир Путин заявил о нелегитимности введенных в отношении Российской Федерации санкций, ссылаясь на отсутствие их одобрения со стороны Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее США вывели из-под санкций Минфин Белоруссии и два банка страны.

 
Теперь вы знаете
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
