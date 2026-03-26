Трамп продлил на год антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп решил продлить действие антироссийских санкций, которые были введены после начала специальной военной операции ВС России на Украине и под предлогом якобы имевшего место «вмешательства» в американские выборы. Об этом свидетельствует уведомление, которое поступило в Федеральный реестр — сборник официальных документов американского правительства, передает ТАСС.

Кроме того, американский лидер продлил ограничения в отношении РФ, введенные еще в 2021 году. Поводом послужила якобы «вредоносная деятельность» России. Под этой формулировкой в Штатах обычно подразумевают якобы имевшее место вмешательство в выборы президента и «подрыв» демократических институтов в США, союзных и партнерских государствах, а также якобы проведение кибератак, направленных против американских структур.

26 марта президент России Владимир Путин заявил о нелегитимности введенных в отношении Российской Федерации санкций, ссылаясь на отсутствие их одобрения со стороны Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее США вывели из-под санкций Минфин Белоруссии и два банка страны.