Глава МИД Украины рассказал об обещании США по поводу оружия

США пообещали Украине не перенаправлять предназначенное для Киева оружие на Ближний Восток. Об этом агентству «Укринформ» рассказал министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

Министр отметил, что на саммите министров иностранных дел G7, который состоялся 26–27 марта 2026 года во Франции, США в лице госсекретаря Марко Рубио пообещали Украине, что не будут перенаправлять на Ближний Восток оружие для Киева.

«Было заявлено на уровне государственного секретаря Рубио – ничего никуда не переадресовывалось из этой программы в другие географические уголки и из фондов, из того оборудования, которое предназначено для Украины. На сегодняшний день нет планов и по переадресации», — отметил Сибига.

Министр подчеркнул, что к программе PURL по финансированию и отправке американского оружия Украине может присоединиться еще одна «новая страна», от которой Киев получил «заверения о наполнении программы». Однако что это за страна, он не пояснил. Также Сибига заверил журналистов, что программа PURL «действует и будет развиваться».

26 марта газета The Washington Post написала, что Минобороны США изучает возможности перенаправить поставки оружия, предназначенного для Украины в рамках программы PURL, на Ближний Восток. Затем Марко Рубио допустил, что оружие, предназначенное для Украины, может быть перенаправлено на Ближний Восток.

Ранее на Западе назвали «кошмаром для Зеленского» решение США о переброске ПВО на Ближний Восток.

 
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
