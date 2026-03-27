США поделились с партнерами своими планами по наземной операции в Иране

Белый дом дает понять союзникам, что в ближайшей перспективе не планирует проводить наземную операцию против Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, переброска американских войск в регион может преследовать иные цели: США объясняют партнерам, что дополнительные военные силы в ближневосточном регионе могут использоваться для создания стратегической неопределенности относительно намерений Вашингтона и для эвакуации людей в случае необходимости.

При этом собеседники Bloomberg признают, что президент США может изменить свое решение и отдать приказ о проведении наземной операции в Иране.

По данным The Wall Street Journal, Пентагон рассматривает возможность отправки на Ближний Восток около 10 тысяч военнослужащих, пехоты и бронетехники в дополнение к уже развернутым в регионе 5 тысячам морских пехотинцев и нескольким тысячам десантников. При этом в Конгрессе США отрицают, что передислокация проводится в рамках подготовки к наземным маневрам.

Ранее Медведев предсказал неприятный для США исход наземной операции в Иране.