Трамп раскрыл помощникам свои планы на Иран

Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что хочет избежать «бесконечной войны» с Ираном и выйти из конфликта при помощи переговоров, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

При этом американский лидер призвал членов своей команды отметить оговоренную им публично продолжительность боевых действий в четыре-шесть недель. По мнению источника в Белом доме, эти рамки «неустойчивы». В случае провала переговоров Трамп угрожает Ирану военной эскалацией.

Экс-замначальника нацразведки США по Ближнему Востоку Джонатан Паникофф считает, что у американского лидера почти нет вариантов окончания войны.

«Часть проблемы заключается в отсутствии ясности относительно того, каким должен быть удовлетворительный исход»,— пояснил эксперт.

Два дня назад Иран передал официальный ответ на 15-пунктный план США по урегулированию конфликта через посредников и ждет реакции Вашингтона, сообщил источник агентства Tasnim. Тегеран требует прекращения военных действий, гарантий безопасности, компенсаций и признания своего суверенитета над Ормузским проливом, а также ставит под сомнение искренность переговоров со стороны США. На этом фоне пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российской стороне неизвестны детали переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Ранее тысячи военных США прибыли в Иран.