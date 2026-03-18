Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

США вывели из-под антироссийских санкций ряд физлиц и компаний

Алексей Филиппов/РИА Новости

США вывели из-под антироссийских санкций три физических лица и три организации. Это следует из заявления, опубликованного на сайте управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов.

Так, из антироссийских санкционных списков были исключены гражданка РФ Евгения Тюрикова (известная также как Смирнова и Дяткова), россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен.

Кроме того, США сняли рестрикции с двух турецких компаний — Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, а также организации Futuris FZE из Объединенных Арабских Эмиратов.

17 марта агентство Bloomberg сообщило, что американские санкции против российской нефти могут смягчаться и дальше, если проход танкеров через Ормузский пролив не возобновится в полном объеме.

13 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Соответствующее разрешение американской стороны будет действовать до 11 апреля. Сохранились ограничения для новых поставок, а также для любых операций, которые связаны с Ираном, его правительством, а также иранскими товарами и услугами.

Ранее США включили в санкционные списки по линии России четыре физлица и три юрлица.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!