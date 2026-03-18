США вывели из-под антироссийских санкций ряд физлиц и компаний

США вывели из-под антироссийских санкций три физических лица и три организации. Это следует из заявления, опубликованного на сайте управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов.

Так, из антироссийских санкционных списков были исключены гражданка РФ Евгения Тюрикова (известная также как Смирнова и Дяткова), россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен.

Кроме того, США сняли рестрикции с двух турецких компаний — Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri, а также организации Futuris FZE из Объединенных Арабских Эмиратов.

17 марта агентство Bloomberg сообщило, что американские санкции против российской нефти могут смягчаться и дальше, если проход танкеров через Ормузский пролив не возобновится в полном объеме.

13 марта США временно вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры по состоянию на 12 марта. Соответствующее разрешение американской стороны будет действовать до 11 апреля. Сохранились ограничения для новых поставок, а также для любых операций, которые связаны с Ираном, его правительством, а также иранскими товарами и услугами.

Ранее США включили в санкционные списки по линии России четыре физлица и три юрлица.