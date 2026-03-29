Вступление Украины в НАТО якобы стало бы для России лучшей гарантией безопасности, так как это ограничило бы возможности Киева по принятию ответных мер против Москвы. Об этом в статье для The Telegraph написала посол Украины при НАТО Алена Гетманчук.

«Вступление Украины в НАТО стало бы куда лучшей гарантией безопасности для России, чем Украина, действующая полностью независимо, отвечая на угрозы со стороны Москвы», — сказала она.

Также посол подчеркнула, что «эффективное» участие украинских военных в недавних учениях НАТО – это «лишь небольшой пример того, как Украина может помочь НАТО подготовиться к будущей конфронтации».

Гетманчук считает, что лидеры НАТО, которые выступают против вступления Украины в альянс, «слишком восприимчивы» к мнению российской стороны. Посол подчеркнула, что испытывает «чувство несправедливости» из-за того, что Украина является партнером, а не членом НАТО. При этом она отметила, что невозможность вступления в альянс – только «политическая конструкция», которую легко можно разрушить.

«Невозможность вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем – только политическая конструкция. Ни больше, ни меньше. Ее можно бесконечно укреплять, а можно очень быстро разрушить», – подчеркнула она.

26 марта генсек НАТО Марк Рютте рассказал, что «существует путь Украины в НАТО», и он займет время, так как некоторые союзники «пока не поддерживают членство».

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что основным желанием Украины было вступление в НАТО, но Киев готов отказаться от такого шага при условии получения надежных гарантий безопасности от стран Запада. Кроме того, в декабре президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России.

Ранее Борис Джонсон назвал «ошибкой» отказ от принятия Украины в НАТО.