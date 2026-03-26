На Украине рассказали о сокращении численности молодежи в стране

Украину ждет постепенное сокращение поступающих в вузы, так как страна находится «в нисходящей тенденции рождаемости». Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью «РБК-Украина».

«Мы уже находимся в нисходящей тенденции рождаемости, и поступающих становится все меньше соответственно. Поэтому университетам уже сейчас нужно планировать себя в новой демографии, а не в старой памяти. К сожалению, некоторые думают, что у них снова будет предложение в миллион поступающих, и им точно хватит», — отметил он.

Трофименко подчеркнул, что на Украине «конкуренция за поступающего будет расти», также увеличится сегмент «образования для взрослых», переквалификации, работы с ветеранами и так далее. Замминистра также отметил, что Украина «вполне» может компенсировать демографическое сокращение и за счет иностранных студентов.

В марте глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник заявил, что Украина «физически вымирает», так как в стране каждый год умирает больше человек, чем рождается. А в феврале телеканал CNN сообщал, что Украина столкнулась с демографической катастрофой и превращается в «страну вдов и сирот».

В январе 2026 года министр соцполитики Денис Улютин рассказал, что Украина находится в глубоком демографическом кризисе, а соотношение работающих и пенсионеров приблизилось к показателю 1:1. Также Улютин отметил, что более 5,8 млн человек уехали из Украины после 2022 года.

В декабре 2025 года замдиректора Института демографии при Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун спрогнозировал появление на Украине обширных безлюдных зон.

Ранее в Британии заявили о серьезном сокращении населения Украины.