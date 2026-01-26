На Украине заявили о глубоком демографическом кризисе в стране

Украина находится в глубоком демографическом кризисе, а соотношение работающих и пенсионеров приблизилось к показателю 1:1. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал министр соцполитики Денис Улютин.

«У нас количество населения в стране уменьшается. Сейчас у нас где-то один к одному работающих и пенсионеров. Раньше пенсионеров было больше», — отметил он.

Улютин пояснил, что результаты последнего исследования Международной организации туда показали «очень неприятный для страны» демографический тренд, по которому в следующем цикле на Украине «работающих будет больше, чем пенсионеров».

«Мы видим демографический кризис. Мы должны понимать, что он не возник вчера. Но эта проблема была очень усилена непосредственно войной. Этот кризис даст свои последствия в будущем, причем серьезные», — отметил он подчеркнув, что рождаемость снижается «примерно так же», как и прежде.

В интервью Улютин также сообщил, что более 5,8 млн человек покинули Украину после 2022 года.

В декабре 2025 года замдиректора Института демографии при Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун спрогнозировал появление обширных безлюдных зон в стране. По его словам, в Сумской и Черниговской областях процесс вымирания сел начался еще до начала конфликта с Россией в 2022 году.

Также издание Reuters писало о том, что Украина движется к демографической катастрофе, а население ее составляет менее 36 млн человек, тогда как на февраль 2022 года цифра была на уровне 42 млн человек. По оценкам, к 2051 году население Украины может уменьшиться до 25 миллионов человек.

А в ноябре 2025 года директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что с 2014 года население Украины сократилось на 10 млн человек.

