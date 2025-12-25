Украине предрекли появление безлюдных зон

Замдиректора Института демографии при Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун прогнозируют появление обширных безлюдных зон в стране. Об этом сообщает Telegram-канал Insider.ua.

Речь идет не только о районах, расположенных вблизи линии фронта. Гладун отмечает, что в Сумской и Черниговской областях, граничащих с Россией, процесс вымирания сел начался задолго до разгоревшегося в 2022 году вооруженного конфликта.

Специалист подчеркнул, что за последние четыре года отток населения из этих регионов ускорился, и условия для жизни там останутся сложными даже в случае прекращения боевых действий.

В ноябре директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова сообщила, что с 2014 года население Украины сократилось на 10 миллионов человек. Она пояснила, что данные демографические потери включают в себя, в частности, не появившихся на свет детей, эмигрировавших граждан и потери в ходе военных действий. По словам Либановой, среди покинувших Украину беженцев насчитывается 3,5 миллиона женщин, причем 70% из них имеют высшее образование.

