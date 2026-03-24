Украина рискует потерять главный ресурс для продолжения войны из-за Донбасса

«УП»: Украине грозит потеря поддержки США из-за отказа покинуть Донбасс
Украина рискует остаться без поддержки США в случае, если не согласится вывести войска с территории Донбасса. Об этом сообщило издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на одного из членов команды президента Владимира Зеленского.

По словам источника, американцы не видят у Киева способности достичь договоренности по «главному вопросу», а именно выходу ВСУ из Донбасса.

«Это может заставить их [США] вообще выйти из процесса, переключиться на Иран, на свои выборы и так далее», — допустил собеседник издания.

По данным «Украинской правды», США на переговорах требуют от Украины покинуть территорию Донбасса и взамен предлагают построить в стране «рай» и дать ей «реальные гарантии безопасности».

Также американцы требуют от представителей Украины «ездить» на переговоры и искать формулировки «столько, сколько это будет нужно». В противном случае Украине угрожают тем, что ее ждет «еще несколько лет войны и уже без США». В издании отметили, что украинские граждане могут быть не готовы к такому развитию событий.

До этого Зеленский заявлял, что украинская сторона не собирается выводить войска из Донбасса и юридически признавать потерю территорий.

Ранее Путин заявил, что интерес России к выводу ВСУ из Донбасса «сводится к нулю».

 
