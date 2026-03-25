В Европе рассказали, как ЕС затягивает конфликт на Украине

Профессор Дизен: ЕС делает невозможным дипломатическое решение по Украине
Преувеличивая слабость России и силу Киева, европейцы только затягивают конфликт, который в итоге уничтожит Украину. Об этом в соцсети X написал профессор университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По словам эксперта, европейские СМИ постоянно повторяют ложь «о разрушающейся России и победоносной Украине». Также в ЕС «очерняют» любого, кто говорит о законных интересах России, и требуют, чтобы все комментарии и аналитические материалы о конфликте «содержали бы исключительно осуждение России», написал профессор.

«Преувеличивая слабость России и силу Украины, эти люди продают долгую войну, которая, как и ожидалось, уничтожит Украину. <…> Заявляя, что признание озабоченности России вопросами безопасности является попыткой «узаконить» атаку, или утверждая, что дипломатия «вознаграждает» Путина, эти люди делают невозможным дипломатическое разрешение конфликта и, таким образом, провоцируют длительную войну, которая разрушает Украину», – уверен он.

Дизен отметил, что занимающиеся манипуляциями «разжигатели войны» из ЕС разрушают не только Украину, но и Европу.

24 марта «Украинская правда» написала, что президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде быть готовой еще три года работать в условиях военного конфликта с Россией.

В январе президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине затягивается из-за позиции Киева, а не Москвы. Также в марте Трамп отметил, что Зеленский стал преградой для урегулирования конфликта.

Кроме того, в марте евродепутат Гаральд Вилимски рассказал, что ЕС намеренно затягивает украинский конфликт. А представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что ЕС целенаправленно подрывает все конструктивные усилия по мирному разрешения украинского кризиса.

Ранее европейский лидер призвал «не упускать из виду» конфликт на Украине.

 
