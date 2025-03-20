Евродепутат Гаральд Вилимски, глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте, заявил, что Евросоюз намеренно затягивает украинский конфликт, нарушая суверенитет стран-членов и игнорируя мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает пресс-служба АПС.

«ЕС принимает решения, которые затрагивают всех членов союза и грубо нарушают их суверенитет, действуя в обход Венгрии. На ее премьера оказывают колоссальное давление, хотя он выступает за мир и защищает интересы своего народа. Брюссель ведет себя так, будто Венгрии не существует», — заявил Вилимски.

Политик подчеркнул, что подобные действия доказывают: ЕС готов любой ценой продлевать войну, отвергая дипломатические пути урегулирования.

До этого лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что недавняя атака Украины на энергетический объект России была спровоцирована Владимиром Зеленским по указанию западных стран, заинтересованных в эскалации конфликта.

Ранее в Кремле рассказали о сигналах, которые Евросоюз посылает РФ.