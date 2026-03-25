Европейский лидер призвал «не упускать из виду» конфликт на Украине

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что Европа «не имеет права» упускать из виду конфликт на Украине, и он должен оставаться «приоритетом». Его слова со слушаний в парламенте приводит Укринформ.

«Существует риск, что через другие события наступит так называемая усталость от этой затяжной войны, что новые конфликты отвлекут наше внимание. Но этого нельзя допустить. Я рад, что сегодня в парламенте это понимание является общим», — заявил Йеттен.

По его словам, существует обязанность «не поддаваться усталости» и «не терять внимание». Европа и Нидерланды, в частности, должны помогать Украине, в том числе пострадавшим от боевых действий, указал политик.

До этого издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в парламенте писало, что Владимир Зеленский поручил Верховной раде быть готовой к работе в условиях военного конфликта с Россией на протяжении еще трех лет.

По словам источника издания, такой шаг связан с паузой в переговорах по урегулированию украинского конфликта из-за переключения внимания США на Ближний Восток. В этих условиях предлагается разработать план существования нынешнего парламента в течение одного, двух или даже трех лет.

Ранее в Совфеде оценили заявление о готовности Зеленского к сделке.