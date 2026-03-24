В Европарламенте назвали ЕС «соучастником преступления»

Депутат ЕП Ботенга: Европа — не сила добра, а соучастник преступления

Европа является «соучастником преступлений» Израиля, которые он совершает в Ливане. Об этом написал депутат Европарламента Марк Ботенга в соцсети X.

Депутат подчеркнул, что в Ливане Израиль занимается оккупацией, аннексией территорий и этническими чистками. При этом Евросоюз продолжает поддерживать Израиль и выдвигать обвинения против России.

«Израиль – наш «союзник». И когда мы оккупируем, аннексируем и проводим чистки, это нормально. Давайте не будем себя обманывать. Эта Европа — не сила добра, а соучастник преступления», — отметил он.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в столице Ливана Бейруте. 6 марта источник в армии Ливана сообщил о том, что армия Израиля применила снаряды с фосфором при ударах по населенным пунктам на юге страны. Также газета The Guardian писала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 13 атак на объекты здравоохранения в Иране и Ливане. В МИД РФ заявили, что Россия осуждает удары Израиля по гражданским объектам в Ливане.

22 марта начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир утвердил план целенаправленных наземных операций в Ливане. Он отметил, что операция против террористической организации «Хезболла» «только началась», а по ее завершению «Хезболла» останется в изоляции.

Ранее ВВС Израиля нанесли удар по мосту Эд-Далафа на юге Ливана.