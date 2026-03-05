Размер шрифта
Израиль ударил по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте

ЦАХАЛ начал наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте
Telegram-канал »צה״ל - הערוץ הרשמי»

Израиль начал наносить удары по инфраструктуре ливанской шиитской организации «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. Об этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале.

«Первоначальный отчет. Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ добавили, что подробности будут представлены позже.

В ночь на среду телеканал Al Jazeera со ссылкой на «Хезболлу» заявил о ракетной атаке по израильской военно-морской базе. Удар был нанесен по базе в городе Хайфа. Несколько ракет также были выпущены в сторону населенного пункта Кфар-Юваль, где находилась группа военнослужащих израильской армии.

3 марта в ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения на юге Ливана.

Ранее поражение израильского танка Merkava в Ливане попало на видео.

 
