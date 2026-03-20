Россия предложила США отказ от передачи разведданных союзникам

Россия выдвинула Соединенным Штатам предложение, согласно которому Москва прекратит обмен разведывательными данными с Ираном в обмен на то, что Вашингтон перестанет предоставлять Украине информацию о российских военных объектах. Об этом сообщает издание Politico.

«Москва предложила администрации Трампа сделку, согласно которой Россия прекратит обмен разведданными с Ираном, включая точные координаты американских военных объектов, если Вашингтон перестанет предоставлять Украине разведданные о России», — говорится в статье.

По информации издания, на прошлой неделе в Майами специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил эту сделку специальному посланнику США Стиву Уиткоффу и зятю Трампа Джареду Кушнеру. В рамках соглашения Россия обещала прекратить делиться разведданными с Ираном в обмен на отказ США от передачи информации Украине, но американская сторона ответила отказом.

Ранее в Белом доме назвали вопрос о передаче Россией разведданных Ирану «глупым».