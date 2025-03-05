Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Белоруссию

Белоруссия готова организовать переговоры президентов США, России и Украины. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, сообщает БелТА.

«Не надо [украинского президента Владимира] Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить, договориться и с Зеленским, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества. Поэтому надо договариваться. Хотите — приезжайте. Вот, рядом — 200 километров от белорусской границы до Киева. Полчаса на самолете. Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте [президенту Соединенных Штатов Дональду] Трампу: я его жду здесь вместе с [президентом РФ Владимиром] Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся», — сказал лидер Белоруссии.

3 марта Трамп заявил, что соглашения по Украине можно достичь очень быстро. По словам главы Белого дома, при заключении соглашения не должны возникнуть трудности, но «некоторые не хотят его заключать».

В тот же день советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майкл Уолтц сообщил, что Вашингтон не видит со стороны президента Украины Владимира Зеленского готовности сделать шаги, которые бы привели к перемирию или даже временному прекращению огня.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, как подчеркнул российский лидер, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в США объяснили, почему Трамп не закончит конфликт на Украине.