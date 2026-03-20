На Украине обвинили Венгрию в использовании «метода в русском стиле»

Guardian: Венгрия применила аналог «сыворотки правды» против украинца
Венгерские силовики якобы «применили» к одному из арестованных украинских инкассаторов некую «принудительную инъекцию» с успокаивающим веществом, чтобы повысить его разговорчивость во время допросов. Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на украинские источники в силовых структурах.

По информации источников, некая инъекция содержала миорелаксант, который помогает разговорить человека во время допроса. Как сообщается, препарат вызвал у страдающего диабетом мужчины гипертонический криз и потерю сознания. В итоге его доставили в больницу.

«Один из украинских источников описал принудительную инъекцию как «метод в русском стиле», напоминающий так называемые сыворотки правды, использовавшиеся КГБ при допросах в предыдущие десятилетия. Следы препарата этого класса были обнаружены в анализах крови, проведенных после возвращения мужчин в Украину, сообщил другой источник», — пишет издание.

При этом газета указала, что не видела результатов анализов и не смогла подтвердить этой информации. Однако венгерский адвокат Лорант Хорват, который представлял интересы пострадавших, также заявил, что «одному человеку сделали инъекцию с неизвестным содержимым, несмотря на его возражения». Источник в венгерской полиции также сообщил The Guardian, что он «слышал от коллег» об инъекции, однако не знает, что она представляла из себя.

5 марта в Венгрии задержали семерых украинцев по подозрению в отмывании денег. В их автомобиле нашли $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В украинском «Ощадбанке» рассказали, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком. Затем венгерский парламент одобрил заморозку средств, которые были конфискованы у «Ощадбанка».

12 марта Будапешт согласился вернуть Украине арестованные инкассаторские автомобили, однако СМИ сообщали, что Венгрия не стала передавать изъятые деньги и золото. Также глава украинского МИД Андрей Сибига рассказал, что задержанных инкассаторов освободили и доставили на Украину.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что среди украинцев разразилась заметная паника после того, как их поймали на перемещении сотен миллионов евро и долларов через венгерскую границу.

Ранее глава МИД Польши обвинил Венгрию в удержании Украины в «заложниках».

 
