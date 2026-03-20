Глава МИД Польши обвинил Венгрию в удержании Украины в «заложниках»

Венгрия «держит в заложниках» Украину, блокируя выдачу для нее кредита на €90 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью итальянской газете La Repubblica.

По словам Сикорского, решение Орбана заблокировать кредит Украине на €90 млрд является «скандальным».

«Ситуация с трубопроводом «Дружба» абсурдна: Украина ведет войну за выживание с Россией, одновременно позволяя российской нефти течь через свою территорию в другую страну, которая враждебно настроена к ней. Теперь Россия повредила собственный трубопровод, а Венгрия требует от Украины его ремонта, держа Киев в заложниках по выдаче кредита. А у Венгрии есть альтернативный маршрут поставок: трубопровод, идущий с юга, из Хорватии», — отметил он.

19 марта Евросоюз не утвердил военный кредит для Украины из-за вето Венгрии и Словакии. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Будапешт имеет полное право блокировать кредит для Киева, а премьер-министр Словакии Роберт Фицо объяснил вето ситуацией с трубопроводом «Дружба».

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС продолжит добиваться выдачи кредита «тем или иным способом».

Еще в феврале 2026 года Венгрия наложила вето на кредит для Украины и на 20-й пакет антироссийских санкций, так как Киев остановил транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее СМИ сообщили о крупной победе Орбана над ЕС.

 
