Конгрессвумен обвинила Вашингтон в проведении кампании по ухудшению отношений с РФ

Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила в соцсети X, что наблюдает спланированную кампанию по искусственному обострению отношений между США и Россией.

По ее словам, Соединенные Штаты и действующая администрация активно участвуют в мирных переговорах с РФ, и эти усилия никем не будут саботированы.

Политик добавила, что написала об этом, поскольку в настоящее время по этой теме «распространяется много дезинформации».

Луна неоднократно делала резкие заявления в отношении американской администрации. В феврале она заявила, что в Вашингтоне много социопатов, наживающихся на украинском конфликте. Конгрессвумен отметила, что для нее и ее единомышленников большое счастье — оказывать помощь в нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, которые могут вновь стать великими.

В январе Луна призвала к восстановлению открытого диалога между Россией и США.

Ранее США высказались за продолжение диалога с Россией по военным вопросам.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!