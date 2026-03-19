Конгрессвумен Луна: В США идет кампания по обострению отношений с Россией

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна заявила в соцсети X, что наблюдает спланированную кампанию по искусственному обострению отношений между США и Россией.

По ее словам, Соединенные Штаты и действующая администрация активно участвуют в мирных переговорах с РФ, и эти усилия никем не будут саботированы.

Политик добавила, что написала об этом, поскольку в настоящее время по этой теме «распространяется много дезинформации».

Луна неоднократно делала резкие заявления в отношении американской администрации. В феврале она заявила, что в Вашингтоне много социопатов, наживающихся на украинском конфликте. Конгрессвумен отметила, что для нее и ее единомышленников большое счастье — оказывать помощь в нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, которые могут вновь стать великими.

В январе Луна призвала к восстановлению открытого диалога между Россией и США.

Ранее США высказались за продолжение диалога с Россией по военным вопросам.