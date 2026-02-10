Размер шрифта
Конгрессвумен Луна выступила за мир на Украине и восстановление отношений между РФ и США

Конгрессвумен Луна: в США много социопатов, наживающихся на украинском конфликте
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Вашингтоне много социопатов, наживающихся на украинском конфликте. Об этом член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида) заявила журналистам на торжественном приеме в посольстве РФ в США по случаю Дня дипломатического работника, передает ТАСС.

«В Вашингтоне много тех, кто наживается на войне [на Украине]. Думаю, вы увидите, что не только я, но и другие, в том числе, возможно, демократы, хотят двигаться вперед, делать то, что хорошо для нашей страны, а это — мир (на Украине — прим. ред.)», — сказала конгрессвумен.

Она подчеркнула, что такие политики будут поддерживать в этом плане администрацию президента США Дональда Трампа.

Луна добавила, что для нее и ее единомышленников большое счастье — оказывать помощь в нормализации отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, которые могут вновь стать великими. По ее словам, торговые отношения на $2 трлн — «это хорошо для всех».

Ранее Луна заявляла о необходимости восстановить диалог между США и Россией, прерванный на долгое время.
 
