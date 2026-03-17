Посол опроверг данные о пребывании лидера Ирана на лечении в России

Джалали: иранским лидерам не нужно прятаться в убежищах, их место — среди народа
Посол Ирана в РФ Казем Джалали опроверг данные о пребывании верховного лидера Моджтабы Хаменеи на лечении в Москве. Об этом он написал в соцсети X.

«Новость о переводе верховного лидера революции в Россию для лечения — это новая психологическая война. Иранским лидерам не нужно бежать и прятаться в убежищах, их место — на улицах среди народа», — написал дипломат.

До этого президент США Дональд Трамп усомнился в том, что Моджтаба Хаменеи жив.

12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара. По данным журналистов, лидер Ирана лишился одной или обеих ног и, по-видимому, находится в коме.

56-летний Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи, не выжившего после ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране, был избран новым верховным лидером Ирана. 8 марта Ассамблея экспертов единогласно выбрала нового рахбара на пожизненный срок. Кто такой Моджтаба Хаменеи, как строилась его карьера, какую роль он играет в политике Ирана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана рассказал о потере родных в результате ударов США и Израиля.

 
