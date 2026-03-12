СМИ сообщили, что сын Хаменеи лежит в коме и без ноги

The Sun: лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пострадал при авиаударе и находится в коме

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара и в данный момент находится в коме. Об этом пишет The Sun со ссылкой на источник в Тегеране.

«Он (Моджтаба Хаменеи. — «Газета.Ru») лишился одной или обеих ног. У него также повреждена печень или желудок. По-видимому, он находится в коме», — сообщил источник.

В материале говорится, что пока неизвестно, когда именно новый верховный лидер Исламской Республики был ранен. Известно только, что не он руководит стратегией Ирана, которая «в настоящее время вызывает потрясения на энергетическом рынке».

По информации журналистов, Моджтаба Хаменеи находится в отделении интенсивной терапии в больнице Сина в историческом квартале Тегерана. Часть здания была оцеплена и окружена усиленной охраной, утверждается в публикации.

В начале текущей недели Совет экспертов Ирана назначил Моджтабу Хаменеи на должность верховного лидера страны. Политик является сыном бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля на государства 28 февраля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Ирана подтвердили, что новый верховный лидер был ранен.