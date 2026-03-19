Экономический рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня из-за Ирана

Рейтинг одобрения экономической политики президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня на фоне опасений избирателей по поводу роста цен, связанного с военной операцией против Ирана. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на результаты национальных опросов.

Согласно данным издания, общий рейтинг одобрения работы Трампа остановился на отметке 38%, не изменившись по сравнению с предыдущим исследованием. При этом доля американцев, недовольных деятельностью президента, выросла до 59%, увеличившись на один процентный пункт.

Как отмечает Newsweek, ключевым фактором падения стали именно вопросы экономики и стоимости жизни — избиратели все сильнее обеспокоены ростом цен, спровоцированным конфликтом с Ираном.

«Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа по вопросам экономики и стоимости жизни опустился до новых рекордно низких значений, поскольку избиратели всё больше обеспокоены ростом цен, связанным с войной с Ираном», — пишет издание.

В прошлом году рейтинг Трампа резко вырос после того, как он провел встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. При этом американский лидер, начав военную операцию в Иране, заявил, что впечатлил Путина своими действиями, — хотя предположительно перед этим просил его, чтобы Россия не вступала в этот конфликт на иранской стороне.

Ранее в США испугались падения рейтинга Трампа из-за Ирана.