Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Экономический рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня из-за Ирана

Jonathan Ernst/Reuters

Рейтинг одобрения экономической политики президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня на фоне опасений избирателей по поводу роста цен, связанного с военной операцией против Ирана. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на результаты национальных опросов.

Согласно данным издания, общий рейтинг одобрения работы Трампа остановился на отметке 38%, не изменившись по сравнению с предыдущим исследованием. При этом доля американцев, недовольных деятельностью президента, выросла до 59%, увеличившись на один процентный пункт.

Как отмечает Newsweek, ключевым фактором падения стали именно вопросы экономики и стоимости жизни — избиратели все сильнее обеспокоены ростом цен, спровоцированным конфликтом с Ираном.

«Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа по вопросам экономики и стоимости жизни опустился до новых рекордно низких значений, поскольку избиратели всё больше обеспокоены ростом цен, связанным с войной с Ираном», — пишет издание.

В прошлом году рейтинг Трампа резко вырос после того, как он провел встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске. При этом американский лидер, начав военную операцию в Иране, заявил, что впечатлил Путина своими действиями, — хотя предположительно перед этим просил его, чтобы Россия не вступала в этот конфликт на иранской стороне.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!