Рейтинг Трампа резко вырос после встречи с Путиным на Аляске

Insider Advantage: рейтинг одобрения Трампа вырос до 54% после встречи с Путиным
Сергей Булкин/РИА Новости

Рейтинг президента США Дональда Трампа резко вырос после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса исследовательской службы Insider Advantage.

По данным аналитиков, рейтинг одобрения американского лидера после саммита увеличился до 54%. Против него выступили 44% респондентов, а 2% пока не определились. Важно отметить, что популярность Трампа выросла среди афроамериканцев и латиноамериканцев. Среди белого населения его поддержка достигла почти рекордных 64%.

Опрос Insider Advantage проводился с 15 по 17 августа. Погрешность составила 3,09 п. п.

При этом в июле исследование YouGov показывало, что только 40% американцев поддерживал действия президента США, в то время как 54% не одобряли их.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.

По словам американского лидера, в ходе переговоров мирного урегулирования по Украине достичь не удалось, однако существуют значительные шансы добиться урегулирования в будущем.

Путин в свою очередь заявил о намерении завершить конфликт на Украине чем быстрее, тем лучше.

Ранее стали известны детали предстоящей встречи Зеленского и Трампа.

