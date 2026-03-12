Размер шрифта
Стало известно, о чем Трамп мог попросить Путина в телефонном разговоре

Слуцкий: Трамп по телефону мог попросить Путина не вступать в конфликт в Иране
Global Look Press/РИА Новости

Во время недавнего телефонного разговора американский лидер Дональд Трамп мог попросить президента РФ Владимира Путина не вступать в конфликт в Иране. Такое предположение в интервью RT озвучил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он подчеркнул, что деталей беседы не знает, однако весьма вероятной выглядит просьба Трампа не ввязываться в разгоревшийся на Ближнем Востоке конфликт.

«Но что значит «не ввязываться»? Ситуация угрожает нашей безопасности. Соединённые Штаты бездумно, к сожалению, поддерживают Израиль в его агрессии против Ирана, а это именно агрессия против Ирана», — заявил депутат.

Он также отметил, что Россия в этом конфликте могла бы применить опыт стороны-переговорщика и «охладить горячие головы», противостояние которых с каждым днем становится все опаснее. Это может, в частности, предотвратить начало сухопутной операции США и Израиля против Ирана – это наиболее опасный сценарий, который резко увеличит количество жертв, подчеркнул парламентарий.

До этого президент Дональд Трамп заявил, что США уже «победили» Иран, однако не намерены прекращать военную операцию. В то же время Иран демонстрирует скрытую военную технику в подземных тоннелях и продолжает сопротивление. Как ход войны оценивает Трамп, Тегеран и разведка США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посол рассказал о переговорах России и Ирана по поставкам газа.

 
