В США испугались падения рейтинга Трампа из-за Ирана

Politico: конфликт в Иране может стать политической проблемой для Белого дома
Сторонники президента США Дональда Трампа переживают, что он потерял контроль над ситуацией в Иране которая может иметь негативные политические последствия для главы Белого дома и привести к падению его рейтинга. Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что некоторые сторонники Трамп считают, что президент больше не контролирует развитие конфликта. Также они опасаются, что рост цен на нефть и экономические проблемы «загоняют Трампа в ситуацию», когда эскалация конфликта и ввод наземных войск в Иран становится единственным способом убедительно заявить о победе США.

«Мы, безусловно, только что надрали [Ирану] задницу на поле боя, но в значительной степени теперь все карты в их руках. Иран решает, как долго мы будем участвовать в конфликте и будем ли мы отправлять туда наземные войска. И мне кажется, что обойти это невозможно, если мы хотим сохранить лицо», — сказал источник, близкий к Белому дому.

Также некоторые сторонники Трампа обеспокоены тем, что обеспечение беспрепятственного прохода танкеров с нефтью через Ормузский пролив может потребовать безопасности части иранского побережья. А это «почти наверняка» будет означать размещение американских войск на территории страны.

Politico отмечает, что некоторые республиканцы опасаются, что конфликт может стать «политической проблемой» для Белого дома, который и так сталкивается с недовольством избирателей из-за доступности топлива в преддверии промежуточных выборов. Один из близких к Белому дому источников рассказал изданию, что развертывание наземных войск в Иране не является приемлемым вариантом для Трампа. Он предположил, что это обрушит его рейтинг до уровня бывшего президента США Ричарда Никсона после Уотергейтского скандала.

«Он уже видел эту историю раньше и я думаю, он знает, к чему это приводит в политическом плане», — сказал источник.

15 марта газета Bild писала, что операция США в Иране привела к разногласиям в администрации президента Трампа, где сформировалось два лагеря — сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Издание Politico писало, что Джей Ди Вэнс скептически относился к операции и выражал свое несогласие с ней.

Также политолог-американист Малек Дудаков рассказал, что атака на Иран нанесла «колоссальный репутационный ущерб» и администрации Трампа, и США в целом.

Ранее профессор рассказал о кризисе для администрации Трампа из-за Ирана.

 
