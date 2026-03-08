Размер шрифта
Армия

Зеленский сообщил, когда украинские эксперты по БПЛА отправятся на Ближний Восток

Зеленский: эксперты Украины по БПЛА приедут на Ближний Восток на будущей неделе
MAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Украина получила «некоторые сигналы» о том, как помочь мирным гражданам в зоне военных действий на Ближнем Востоке и военным США, дислоцированным в некоторых странах, написал в Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

Политик сообщил, что республика предоставит своих экспертов и позаботится об их защите. Киев ведет диалог по этому поводу со своими партнерами. Глава государства отметил, что о деталях говорить пока рано.

«На следующей неделе, когда эксперты будут на месте, посмотрят, помогут — потому что они едут сразу со способностями помочь, — будем двигаться дальше», — сказал Зеленский и призвал дождаться первых результатов.

В одном из предыдущих постов он уточнил, что речь идет об опыте украинских военных по защите от БПЛА Shahed.

До этого стало известно, что США попросили Украину помочь в борьбе с иранскими беспилотниками. По информации Politico, Пентагону нужны технологии для противодействия БПЛА. Американские военные с этой целью уже посетили Украину, однако сделка пока не заключена.

Сейчас ведутся переговоры о создании аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», выяснила The Financial Times. Таким образом Зеленский получает «незначительные краткосрочные рычаги влияния» на США, утверждают СМИ.

Ранее «Газета.Ru» писала, справятся ли ВСУ с атаками Ирана.

 
