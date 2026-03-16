Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Трамп прокомментировал удар по школе в Иране

Truth Social/Reuters

Расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается, заявил президент США Дональд Трамп. Запись брифинга с журналистами на борту Air Force One опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Он заявил, что в Вашингтоне «не знают» о причастности США к удару по школе.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США не понимает полностью, почему был нанесен удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб.

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. По последним данным в результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

Комментируя инцидент, Дональд Трамп заявил, что в обстреле школы для девочек в Минабе виноват Иран. Позднее выяснилось, что обломки ракеты, ударившей по школе, имеют маркировку, характерную для американских боеприпасов.

Ранее в МИД Ирана заявили, что удар по школе в Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!