Трамп прокомментировал удар по школе в Иране

Расследование удара по школе для девочек в Иране продолжается, заявил президент США Дональд Трамп. Запись брифинга с журналистами на борту Air Force One опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Он заявил, что в Вашингтоне «не знают» о причастности США к удару по школе.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что администрация США не понимает полностью, почему был нанесен удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб.

Начальная школа для девочек в Минабе попала под удар 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. По последним данным в результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили. Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал эту атаку «бесчеловечным актом» и «еще одной темной страницей в летописи бесчисленных преступлений агрессоров на этой земле».

Комментируя инцидент, Дональд Трамп заявил, что в обстреле школы для девочек в Минабе виноват Иран. Позднее выяснилось, что обломки ракеты, ударившей по школе, имеют маркировку, характерную для американских боеприпасов.

Ранее в МИД Ирана заявили, что удар по школе в Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk.