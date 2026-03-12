Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Армия

В Иране раскрыли новые подробности удара США по школе для девочек

Багаи: удар по школе в Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk
Abbas Zakeri/Mehr News/WANA/Reuters

Удар по иранской школе для девочек в городе Минаб был нанесен двумя американскими крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам дипломата, цель заключалась только в том, чтобы обеспечить максимальное количество жертв. Багаи утверждает, что в результате удара ракет погибли около 170 человек среди гражданского населения, в том числе большое количество детей.

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на итоги предварительного расследования, что удар по школе был нанесен ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Трагедия случилась 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд других европейских лидеров осудили удар по школе и призвали виновных к ответственности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничным и жестоким удар по школе в Иране.

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о причастности США к удару по школе для девочек в Иране.

 
Теперь вы знаете
Условия Кремля для работы Telegram и метеорит над Черным морем. Что нового к утру 12 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!