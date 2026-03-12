В Иране раскрыли новые подробности удара США по школе для девочек

Багаи: удар по школе в Минабе был нанесен двумя американскими ракетами Tomahawk

Удар по иранской школе для девочек в городе Минаб был нанесен двумя американскими крылатыми ракетами Tomahawk. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам дипломата, цель заключалась только в том, чтобы обеспечить максимальное количество жертв. Багаи утверждает, что в результате удара ракет погибли около 170 человек среди гражданского населения, в том числе большое количество детей.

Накануне The New York Times сообщила со ссылкой на итоги предварительного расследования, что удар по школе был нанесен ракетой Tomahawk из-за ошибки в целеуказании. Трагедия случилась 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки 168 школьниц и 14 сотрудников образовательного учреждения не выжили.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, генсек ООН Антониу Гутерриш и ряд других европейских лидеров осудили удар по школе и призвали виновных к ответственности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничным и жестоким удар по школе в Иране.

Ранее в Белом доме ответили на вопрос о причастности США к удару по школе для девочек в Иране.