Трамп предложил «выкинуть» Испанию из НАТО

Трамп: Испанию стоит исключить из НАТО за нежелание тратить больше на оборону
Piroschka Van De Wouw/Reuters

Испанию, вероятно, следует исключить из состава НАТО за нежелание увеличивать траты на оборону, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с финским лидером Александром Стуббом. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«У нас был один отстающий — это Испания <...>, возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть из НАТО», — высказался Трамп.

В июне страны НАТО согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.

После саммита НАТО премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду достаточно тратить 2,1% ВВП на оборону, чтобы выполнить поставленные перед ней альянсом цели. Это вызвало недовольство Трампа.

Позднее испанского премьера спросили, обеспокоен ли он из-за угроз введения пошлин со стороны США. Санчес подчеркнул, что Испания является страной, которая привержена союзникам по НАТО, но также она является независимым государством.

Ранее экс-генсек НАТО рассказал, как альянс чуть не распался из-за Трампа.

