Трамп предложил «выкинуть» Испанию из НАТО

Трамп: Испанию стоит исключить из НАТО за нежелание тратить больше на оборону

Испанию, вероятно, следует исключить из состава НАТО за нежелание увеличивать траты на оборону, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с финским лидером Александром Стуббом. Трансляцию вел YouTube-канал Белого дома.

«У нас был один отстающий — это Испания <...>, возможно, их, честно говоря, стоит выкинуть из НАТО», — высказался Трамп.

В июне страны НАТО согласились повысить расходы на оборону до 5% ВВП, что будет включать в себя 1,5% на развитие оборонной инфраструктуры и учитывать военную помощь для Украины.

После саммита НАТО премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду достаточно тратить 2,1% ВВП на оборону, чтобы выполнить поставленные перед ней альянсом цели. Это вызвало недовольство Трампа.

Позднее испанского премьера спросили, обеспокоен ли он из-за угроз введения пошлин со стороны США. Санчес подчеркнул, что Испания является страной, которая привержена союзникам по НАТО, но также она является независимым государством.

Ранее экс-генсек НАТО рассказал, как альянс чуть не распался из-за Трампа.