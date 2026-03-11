Размер шрифта
«Когда я захочу»: Трамп сделал заявление о сроках войны с Ираном

Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится
Nathan Howard/Reuters

Военная операция США и Израиля против Ирана «скоро закончится». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в беседе с порталом Axios.

«Когда я захочу, чтобы это закончилось, это закончится», — отметил глава Белого дома.

По его словам, в Иране «практически не осталось целей для ударов».

При этом израильское издание Ynet со ссылкой на источники выразило более пессимистичное мнение. По мнению журналистов, военный конфликт в Иране продлится еще как минимум две недели.

Кроме того, в издании обратили внимание, что США и Израилю вряд ли удастся достичь одной из основных целей конфликта, а именно свергнуть режим аятолл в Исламской Республике. По оценкам специалистов, режим остается устойчивым, а сценарии с возможным свержением власти в Иране выглядят маловероятными. В Ynet подчеркнули, что эйфория, которая была у США и Израиля в начале операции, сменилась разочарованием и пессимизмом.

Ранее слова Трампа о сроках операции в Иране назвали «абсурдом».

 
