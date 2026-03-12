Журналистка Мендель: в ЕС начали замечать, что с Зеленским что-то не так

В Евросоюзе начали замечать, что с президентом Украины Владимиром Зеленским «что-то не так». Об этом в соцсети X написала журналистка и бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Журналистка прокомментировала статью издания Politico, в которой издание написало о том, что Зеленский ужесточил риторику в отношении своих критиков и союзников. По словам Мендель, она уже не думала, что в Европе начнут «замечать, что с Зеленским что-то не так».

Бывший пресс-секретарь украинского президента подчеркнула, что европейцы «годами мирились» с «возмутительным» поведением Зеленского, которое «нанесло ущерб демократии, едва не уничтожило украинскую экономику, а также привело к масштабной коррупции и нарушениям прав человека».

«Он обвинял всех в провале этой войны — от коллективного Запада до украинских беженцев и журналистов, освещавших коррупцию в его ближайшем окружении. В конце концов, ситуация вышла из-под контроля, как и следовало ожидать. Или, может быть, ЕС не может найти деньги, чтобы гарантировать продолжение войны, и поэтому решил начать раскрывать личность Зеленского», — написала она.

В недавнем интервью Politico Зеленский заявил о ненависти к президенту России Владимиру Путину, назвал «нелюдями» сторонников присоединения Крыма к России, а также сказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является «союзником» президента России Владимира Путина.

5 марта Зеленский также пригрозил дать ВСУ адрес Орбана, если он продолжит блокировать решение о предоставлении кредита Украине.

В марте Зеленский также раскритиковал руководство ЕС за отсутствие прогресса по новому пакету антироссийских санкций и по согласованию нового кредита для Украины.

