В Европе назвали Фицо менее серьезным препятствием для кредита Украине

Politico: Фицо — менее серьезное препятствие для кредита Киеву, чем Орбан

Евросоюз считает премьер-министра Словакии Роберта Фицо менее серьезным препятствием для выдачи Украине кредита на €90 млрд, чем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных представителей ЕС.

«По словам двух представителей ЕС. Брюссель рассматривает словацкого политика Фицо, который объединился с Орбаном для блокировки кредита, как менее серьезное препятствие», — пишет издание.

Также один из еврочиновников заявил, что ЕС «движется в правильном направлении», убеждая Фицо пойти навстречу Брюсселю.

Также издание написало, что ЕС в случае вето Венгрии и Словакии намерен выдать Украине средства в формате двухсторонних кредитов, которые не требуют одобрения всех стран-членов объединения. А именно отмечалось, что сумма, которую планируется предоставить Киеву, составляет €30 млрд.

Кроме того, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис подчеркнул, что ЕС так или иначе предоставит Украине кредит на €90 млрд, несмотря на вето со стороны Венгрии.

Кредит Украине на €90 млрд на 2026–2027 годы ЕС утвердил еще 19 декабря 2025 года. Причем он обеспечен собственными средствами объединения, а не замороженными российскими активами. В феврале 2026 года Венгрия наложила вето на 20-й пакет антироссийских и на кредит на €90 млрд после того, как Киев остановил транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

В марте Роберт Фицо также заявил о том, что Словакия готова вместе с Венгрией заблокировать кредит ЕС, если Украина не восстановит транзит газа по нефтепроводу «Дружба».

Ранее в Словакии усомнились, что Украина вернет хоть что-то из кредита ЕС на €90 млрд.