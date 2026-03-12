Глава Евросовета высказался об ослаблении санкций против России

Глава Евросовета Кошта: сейчас не время ослаблять санкции против России

Для ЕС сейчас не время ослаблять санкции против России. Об этом в соцсети X написал председатель Европейского совета Антониу Кошта.

«Первоочередной задачей является поддержание бесперебойного движения энергоносителей, особенно судоходства через Ормузский пролив, что имеет решающее значение для мировой экономики. Введение потолка цен на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против России», – написал Кошта.

Также он отметил, что он и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовали решение Международного энергетического агентства (IEA) о выделении крупнейшего в своей истории объема нефти из стратегических резервов.

Урсула фон дер Ляйен также назвала «стратегической ошибкой» возможный возврат к поставкам энергоресурсов из России. Она подчеркнула, что такой шаг может сделать Европу более «зависимой, уязвимой и слабой». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ написала, что, по ее мнению, в высказывании не хватало уточнения о том, что российский газ помог ЕС избежать серьезных проблем в экономике.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок российского газа с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия также намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам нефти и газа из России.