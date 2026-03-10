Размер шрифта
В Британии заявили о стыде лидеров ЕС из-за Зеленского

SC: в ЕС закрыли глаза на угрозы Зеленского в адрес Орбана
Annegret Hilse/Reuters

Руководство ЕС закрыло глаза на угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «из-за чувства стыда». Об этом написал британский политолог Финиан Каннингем в статье для издания Strategic Culture (SC).

По его словам, европейскиих лидеров обеспокоило то, «что их коррумпированная марионетка в Киеве, которой они слишком потакали, стала посмешищем для общественности».

«В это невозможно поверить. Комик и актёр, который раньше вставал на высокие каблуки и играл президента-героя мыльных опер, теперь правит, как диктатор, поддерживаемый налогоплательщиками ЕС. И всё это только благодаря щедрости Брюсселя, потакавшего своим русофобским пристрастиям. И теперь этот вымышленный персонаж угрожает избранным лидерам», — отметил политолог.

Каннингем считает, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас больше «обеспокоены» тем, что «мафиозные угрозы» Зеленского могут возобновиться и подтолкнуть венгров к голосованию за партию Виктора Орбана на апрельских парламентских выборах.

«Их посыл таков: вы можете отмывать миллионы, использовать шантаж и угрожать. Главное — делать это не слишком громко», — написал он.

5 марта Владимир Зеленский заявил, что передаст ВСУ адрес Орбана, если Венгрия продолжит блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в ответ сказал, что это заявление показывает украинскую «культуру» и ни одна страна не имеет права угрожать Будапешту.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что Зеленский своими словами перешел красные линии. А в Еврокомиссии назвали угрозы Зеленского неприемлемыми.

Ранее в Европе призвали прекратить спонсировать Зеленского после угроз Орбану.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!