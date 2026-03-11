Размер шрифта
В Иране рассказали о настоящих целях США в войне

Профессор Изади: США хотят править в Персидском заливе и разделить Иран
«Газета.Ru»

США хотят доминировать в Персидском заливе, как это в XIX веке делала Великобритания, также Вашингтон желает разделить Иран и контролировать его нефтяные запасы. Об этом изданию Al Jazeera рассказал профессор политологии Тегеранского университета Фоад Изади.

«Они хотят вернуться в XIX век… и хотят править Персидским заливом так же, как это делали британцы в XIX веке», — отметил он.

По словам Изади, многие иранцы считают, что цели США сводятся к контролю над нефтяными запасами Ирана и изменению регионального баланса сил.

Также Изади добавил, что в Иране есть мнение о том, что американцы хотят захватить богатую нефтью часть Ирана, создать новое государство на юге страны и использовать его для контроля над нефтяными ресурсами, одновременно усиливая давление на Китай и расширяя израильское влияние в регионе.

«Многие иранцы здесь считают, что Трамп хочет захватить богатую нефтью южную часть Ирана, разделить страну и, по сути, балканизировать ее», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел республики Исмаил Багаи рассказал, что целью США является получение доступа к нефтяным ресурсам Ирана.

В день атаки США и Израиля на Иран, 28 февраля, президент США Дональд Трамп объяснил удар по Ирану тем, что Тегеран так и не отказаться от ядерного оружия.

Затем Пит Хегсет рассказал, что целью американцев является инфраструктура безопасности Ирана, а именно наступательные ракеты, ракетное производство, военно-морской флот и так далее. Также Хегсет также отметил, что послевоенное устройство Ирана должно исключить угрозу США от иранских ракет и возможный ядерный шантаж со стороны Тегерана.

При этом в марте директор агентства Рафаэль Гросси Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации не нашли ядерного оружия у Ирана.

Ранее в конгрессе США раскритиковали Трампа и Хегсета из-за Ирана.

 
