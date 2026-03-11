Премьер Италии Мелони испугалась ядерного удара Ирана по Европе

Если Иран завладеет ядерным оружием, он сможет нанести ядерный удар по Европе. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, пишет Reuters.

Мелони отметила, что нельзя допустить того, чтобы Иран завладел ядерным оружием, так как это якобы позволит Тегерану нанести удар по Европе, а также может спровоцировать гонку ядерных вооружений в мире.

«Мы не можем допустить, чтобы у режима аятолл было ядерное оружие и ракеты, с помощью которых он вскоре сможет нанести прямой удар по Италии и Европе», — заявила Мелони.

В марте Мелони заявила, что ситуация на Ближнем Востоке является следствием конфликта на Украине. Она подчеркнула, что после того, как Россия начала спецоперацию против Киева, правила больше не работают. Также Мелони пообещала, что Италия окажет помощь странам Персидского залива в сфере противовоздушной обороны.

Кроме того, в марте директор агентства Рафаэль Гросси Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что эксперты организации не нашли ядерного оружия у Ирана.

При этом в день атаки США и Израиля на Иран, 28 февраля, президент США Дональд Трамп объяснил действия Вашингтона нежеланием Тегерана отказаться от ядерного оружия. А 3 марта израильский бригадный генерал Эфи Дефрин отметил, что иранские ученые вели работы по созданию ядерного оружия. Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале марта подчеркнул, что если Иран получит ядерное оружие, он будет «угрожать всему человечеству».

Ранее премьер Италии попыталась оправдать нападение США на Иран.